Attaque au couteau à Trappes : ce que l'on sait

Jeudi 23 août, un homme de 36 a tué au couteau sa mère et sa soeur et a blessé une troisième personne à Trappes, dans les Yvelines, avant d'être abattu par la police.

Les faits

Vers 9h30, l'assaillant a tué les deux membres de sa famille et blessé une passante, qui a été héliportée à l'hôpital. Il a été abattu par la police alors qu'il sortait «avec un couteau» d'un pavillon, situé rue Camille Claudel, dans lequel il s'était retranché.

Selon le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, il continuait «à avancer malgré les sommations» des policiers, qui ont donc tiré.

Daesh a revendiqué l'attaque

Daesh a rapidement revendiqué l'attaque, déclarant via son organe de propagande, Amaq, que le trentenaire avait répondu aux «appels à cibler des ressortissants des pays de la coalition» militaire menée par les États-Unis qui combat le groupe jihadiste en Irak et en Syrie, et dont fait partie la France.

Mais la fiabilité des revendications de Daesh est mise en doute par des officiels et experts ces derniers mois après plusieurs revendications douteuses. Pour le moment, le parquet de Paris «n'a pas retenu la qualification terroriste», a annoncé Gérard Collomb jeudi, à Trappes.

«On en saura plus quand on aura pu examiner son téléphone, son appartement etc, de manière à voir la nature du conflit qui pouvait exister au sein de la famille et ce que pouvaient contenir ces documents.»

«Un problème psychiatrique qui apparaît important»

Même si le ministre de l'Intérieur déclare que l'assaillant était «fiché» pour «apologie du terrorisme», il a indiqué qu'il présentait davantage le profil d'un «déséquilibré» que de quelqu'un «d'engagé» pouvant répondre aux «ordres et consignes» d'une «organisation terroriste, et de Daesh en particulier».

D'autre part, les témoignages recueillis par l'AFP dans le quartier semblaient renforcer l'hypothèse d'un différend familial. Selon plusieurs riverains, l'assaillant était séparé de sa femme et n'avait pas vu ses enfants depuis longtemps.