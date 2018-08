Avec un périple sportif de 20 000 km, un ado de 13 ans interpelle les députés sur le diabète

Il a achevé son incroyable marathon. Hakaroa Vallée, un adolescent français de 13 ans atteint de diabète de type 1 a parcouru 1.200 km à vélo, et a couru près de 2.000 km au total.

Cet été, durant un mois, du 2 juillet au 2 août, Hakaroa Vallée a traversé 42 villes, partant de la Belgique et arrivant en Espagne.

Mais, ce n'est pas une simple performance sportive. Le jeune adolescent a voulu interpeller citoyens et pouvoirs publics sur les discriminations dont souffrent les personnes diabétiques.

«Dans les villes étapes, on faisait des forums pour informer sur le diabète de type 1», a expliqué le jeune adolescent dans 28 minutes, sur Arte.

«Le diabète ne dirigera pas ma vie»

Diagnostiqué peu avant ses 12 ans, il a été plongé momentanément dans un semi-coma. «Ma vie est foutue», se surprend-t-il à penser en se réveillant.

Sauf que cet enfant, très sportif jusqu'alors, reprend le dessus et lance le défi «Just did it» pour montrer que le «diabète ne dirigera pas sa vie».

Son but ? «Montrer que les diabétiques peuvent faire de belles choses et qu'ils ne sont pas inaptes à faire certains métiers. Il reste des métiers interdits aux diabétiques : policier, pompier et militaire».

Il souhaite en outre un remboursement «sans conditions des protocoles».

Hakaroa Vallée a donc décidé d'interpeller nommément les 577 députés français, via des lettres. A ce jour, 263 lui ont répondu, pour lui apporter son soutien.

Il lui reste à convaincre les 314 restants. «Je ne comprends pas pourquoi ils ne me répondent pas», a-t-il confié dans l'émission d'Arte.

Mais, déterminé et volontaire, le jeune adolescent ne va pas se démotiver et continue de poster un à un les soutiens qu'il reçoit.