Prostituée du Bois de Boulogne : L’arme d’un policier utilisée pour le meurtre

Dans la nuit du 16 au 17 août, dans le Bois de Boulogne, Vanesa Campos, une prostituée transsexuelle, a été tuée par balles alors qu'elle tentait d'empêcher un de ses clients de se faire dépouiller. Le Canard enchaîné a révélé mercredi qu'une arme de policier a été utilisée pour le meurtre.

Selon l’hebdomadaire, c'est l'autopsie réalisée le lendemain de la mort de Vanesa qui a permis d'affirmer que la balle provenait d'un Sig Sauer volé à un fonctionnaire de police.

Le Canard enchaîné rapporte que le pistolet a été dérobé le 9 août, à 1h20 dans le Bois de Boulogne, à un agent qui avait laissé sa carte de police, son brassard et son arme avec chargeur dans sa voiture. A son retour au véhicule, le tout avait disparu.

Mis en cause pour «meurtre commis en bande organisée» et «vols en réunion avec dégradation», cinq personnes ont été mises en examen et placées en détention provisoire. Le meurtre de Vanesa avait, notamment, suscité l’indignation des associations LGBT.