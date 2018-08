Derniers jours pour profiter des meilleures animations de Paris Plages 2018

Derniers jours pour profiter de Paris Plages, qui doit prendre fin le 2 septembre.

L'événement qui a principalement pris place sur deux sites, le long du bassin de la Villette (18e et 19e), et dans le parc Rives de Seine, sur les rives gauche et droite (1er, 4e & 7e), doit en effet plier bagage. Cette 17e édition, ouverte depuis le samedi 7 juillet, a proposé de nombreuses animations, dont certaines étaient à ne pas manquer.

La baignade du bassin de la Villette

C'est l'animation désormais incontournable de Paris Plages, la baignade en eau libre a déjà rouvert ses portes depuis quelques jours. Gratuite et surveillée, cette piscine – composée de quatre bassins – est ouverte à tous, tous les jours de 11h à 21h.

A noter que l'infrastructure fermera une semaine après Paris Plages, le dimanche 9 septembre, mais avec des horaires réduits, de 11h à 19h, au lieu de 21h.

Le port de Paris Plages

Depuis plusieurs années, un port de plaisance fait également son apparition sur le bassin de la Villette, pour l'été. Les intéressés par les activités nautiques pourront donc emprunter des pédalos, des vélos nautiques, des «Waters roller» ou encore des bateaux tamponneurs électriques.

Sur un plan d'eau compris entre la place Stalingrad (19e) et le pont Draguage (19e), ces activités seront ouvertes à tous de 13h à 20h, gratuites et encadrées par le «secours aquatique».

La tyrolienne du bassin de la Villette

Dans un esprit «sport et détente», une tyrolienne fera la traversée aller et retour sur près de 160 mètres de long, et ce, à plus de 8 mètres au-dessus du bassin de la Villette (19e). L'animation sera ouverte tous les jours, de 13h à 20h.

Et pour ceux qui ne souhaitent pas s'élancer dans le vide, un boulodrome, un manège pour enfants et un mini-golf seront installés sur les berges du bassin, côté quai de Seine (18e). Aux mêmes horaires.

L'ilôt de fraîcheur de la rive droite

Tous les jours pendant deux mois, ceux qui le souhaitent auront accès à un espace entièrement aménagé pour eux, sur les berges de Seine piétonnisée. Des transats, des chaises longues et autres tables de pique-nique ont été largement déployés sous des parasols.

Cet ilôt de fraîcheur – doté d'un jardin de brume – sera un espace où passer la journée et profiter de la vue le long des quais. Des restaurants sont aussi à la disposition des badauds : Maison Maison, Scilicet, La Table de Cana, Tartine en Sein ou encore Les Maquereaux seront en effet ouverts entre le pont des Arts (1er) et le pont Marie (4e).

Du sport rive gauche et rive droite

Et pour ceux qui préfèrent s'activer plutôt que de se dorer la pillule au soleil, des cours de sports seront organisés tout l'été, sur les berges de deux rives. Rive gauche, sur le quai Anatole France, des cours de gym suèdoise seront donnés les lundis et mercredis à 19h, les samedis à 11h et les dimanches à 17h, ainsi que des cours de yoga, tous les dimanches à 11h.

Rive droite, au niveau du pont Neuf, un «réveil tonique» est proposé tous les jours de 10h à 12h, avec des cours de Taï Chi, de Do In... encadrés par l'association Créasens. De plus, des cours de danse seront également organisés du lundi au vendredi de 17h à 20h, le samedis de 18h à 21h. Ouverts à tous, y compris aux enfants les dimanches après-midi, dès 15h, pour «le bal des enfants».