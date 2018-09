Un cinéma refuse l'accès à un homme handicapé car il est accompagné de son chien d'assistance

Atteint d'une maladie génétique l'obligeant à se déplacer en fauteuil, un homme s'est vu refuser l'accès d'un cinéma car il était accompagné de son chien d'assistance. Ils ont finalement pu entrer, de manière exceptionnelle, à condition que l'animal n'aboie pas.

Il a vécu cet épisode comme «une humiliation». En compagnie de sa femme, un habitant de Seine-Saint-Denis, atteint du syndrome d'Ehlers-Danlos décide d'aller au cinéma, selon Le Parisien.

Cette maladie génétique l'oblige à se déplacer en fauteuil roulant et de son chien d'assistance. Aux portes des salles obscures, on lui fait comprendre que la présence de Little, son golden retriever âgé de deux ans, est problématique.





«C'était la première fois que j'osais sortir au cinéma avec lui. Sans Little, je ne peux rien faire. Il ramasse les objets, m'ouvre les portes, m'aide à payer dans les commerces. Mais, à notre arrivée, un salarié nous explique que les animaux n'étaient pas acceptés», expliquait Fréderic Lonété au quotidien. «J'ai ressenti beaucoup de colère et d'injustice»

Le couple présente le certificat national d'identification du chien à l'agent de sécurité qui leur bloque l'accès. L'entrée leur est finalement accordée, à condition que «le chien n'aboie pas et que les clients ne se plaignent pas» de la présence de l'animal, selon son maître. «J'ai ressenti beaucoup de colère et d'injustice. C'est un moment que j'attendais avec impatience, mais ma seule envie à cet instant-là, était de partir et rentrer chez moi».

Depuis 2005, une loi encadre l'utilisation des chiens d'assistance aux personnes handicapées, leur autorisant à les accompagner dans les lieux publics et dans les transports notamment. La personne refusant l'accès à l'animal et son maître encourt une amende.