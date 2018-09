Rentrée scolaire : les chiffres clés de l'année 2018-2019

Plus de 12 millions d'enfants et d'adolescents ainsi que 880 000 professeurs ont repris le chemin de l'école, ce lundi 3 septembre, en France.

Voici quelques chiffres clés de cette nouvelle rentrée scolaire.

Pour cette rentrée, ils seront 6,74 millions en école primaire, 3,37 millions au collège et 2,8 millions au lycée. A ces chiffres, s'ajoutent 270.000 apprentis.

L'ensemble des élèves est donc répartis au sein des 62.250 écoles et établissements scolaires du public et du privé, et suivront les cours dispensés par les 881.400 enseignants.

Pour la rentrée 2018, la dépense moyenne par élève et par an s'élève à 6.300 euros en maternelle et en élémentaire, à 8.580 euros au collège, à 10.870 euros au lycée général et technologique, contre 12.380 euros au lycée professionnel.

L'encadrement

En 2018, il y a en moyenne 24,3 élèves par classe en maternelle, 23,3 à l'école maternelle, 24,7 au collège, 29,3 au lycée général et technologique, contre 18,5 en lycée professionnel.

Cette année, ce sont 3.200 classes de CP qui seront dédoublées dans les écoles des quartiers défavorisés - dits REP -, ainsi que 1.500 classes de CE1 dans les quartiers très défavorisés - dits REP+ -. Elles s'ajoutent aux 2.000 classes de CP déjà dédoublées en 2017 en REP+.

Ainsi, ce sont 190.000 élèves bénéficieront de cette mesure contre 60.000 en 2017.

Concernant les élèves en situation de handicap, ils étaient 321.476 a être scolarisés en 2017. En 2018, 20.000 élèves supplémentaires doivent faire leur rentrée. En parallèle, le gouvernement a promis 3.584 équivalents temps plein d'accompagnants supplémentaires.