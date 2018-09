Enfin une première ébauche pour les futurs métros du Grand Paris Express, signés Alstom

Le futur métro a un visage. La Société du Grand Paris (SGP) a officialisé ce jeudi le choix d’Alstom pour construire le matériel roulant des lignes 15, 16 et 17 du Grand Paris Express.

En juillet, IDF-Mobilités avait déjà voté un budget de 680 millions d’euros pour l’achat des cinquante-trois premières rames, et la SGP signe ici la livraison de vingt-cinq trains supplémentaires, pour 280 millions d’euros.

Ces tout nouveaux modèles pourront rouler jusqu’à 110 km/h en mode automatique sans conducteur, et seront constitués de rames de six voitures sur la ligne 15, et de trois voitures sur les lignes 16 et 17.

Equipées de la climatisation, d’outils de vidéoprotection mais également de prises USB et de sièges confortables, ces nouvelles rames ont été conçues, selon la SGP, pour «garantir un haut niveau de disponibilité, de fiabilité et de sécurité».

Au total, elles pourront transporter jusqu’à 500 passagers en version trois voiture (54 mètres) et jusqu’à 1.000 passagers en version six voitures (108 mètres).