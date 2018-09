Macron va être sacré «champion de la Terre»

Le 26 septembre prochain à New York, lors du second «One Planet Summit», le président Macron sera sacré «champion de la Terre».

C'est pour avoir organisé la première édition de ce sommet à Paris, il y a neuf mois, qu'Emmanuel Macron recevra ce drôle de titre. Il ne sera cependant pas le seul «champion», car quinze autres dirigeants, dont le chef du gouvernement indien Narendra Modi, le deviendront également.

En plus de ce «sacre», le second «One Planet Summit», doit permettre à la trentaine de dirigeants présente de faire le point concernant les avancés écologiques dans leurs pays respectifs depuis l'Accord de Paris sur le climat, conclu le 12 décembre 2015.