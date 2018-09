Une bouteille jetée à la mer par une adolescente française retrouvée aux États-Unis

Une bouteille jetée dans l'océan Atlantique par une adolescente de 12 ans, originaire de Seine-Saint-Denis, a été retrouvée 3.000 kilomètres plus loin, en Caroline du Nord.

«J'ai entendu ma fille crier : "Maman, maman, la bouteille a été retrouvée." Elle était folle de joie et moi aussi, je n'arrivais pas à y croire», explique Albane, sa mère, au Parisien.

En avril dernier, la jeune Ambre, alors en croisière entre Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) et Marseille (Bouches-du-Rhône) a lancé une bouteille avec ses coordonnées inscrites sur une feuille. Six mois plus tard, elle a été retrouvée sur la côte américaine, à hauteur de Sunset Beach, un village balnéaire à une heure d'Atlanta.

«Celui qui l'a trouvée s'appelle Jake Wilson. C'est un père de famille. Il sortait de trois jours de confinement en raison du passage du cyclone Florence. Comme son job consiste à emmener pêcher des touristes en mer, il était venu constater, avec son petit garçon, les dégâts sur la plage», rapporte Albane au quotidien.

«Je ne sais pas comment il a réussi à remonter jusqu'à nous, mais cette histoire lui a fait un bien fou, et plus encore quand il a appris que la bouteille avait été postée à la mer le jour de son anniversaire», ajoute-t-elle.

Depuis cet événement insolite, une belle histoire d'amitié a débuté entre les deux familles. «On s'écrit tous les jours. Sa femme s'appelle Melissa, elle a fait un peu de français. Ce sont des gens adorables. On espère se rencontrer avant la fin de l'année.».