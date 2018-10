Don du sang : l'Assemblée nationale supprime la discrimination touchant les homosexuels

Les députés ont voté, mercredi 3 octobre en commission, la fin d'une discrimination concernant le don de sang, qui touchait notamment les hommes homosexuels.

La commission des Affaires sociales a adopté un amendement des socialistes, Hervé Saulignac en tête, alignant la durée d'abstinence des homosexuels sur celle qui s'applique aux hétérosexuels, soit quatre mois d'absence de relations avec plusieurs partenaires.

«Pour tout homme donneur et toute femme donneuse, aucune distinction ne doit être faite en fonction du genre et sexe du ou des partenaires avec qui il ou elle aurait entretenu des relations sexuelles», stipule l'amendement adopté, similaire à celui de La France insoumise (LFI).

Depuis juillet 2016, les hommes homosexuels peuvent théoriquement donner leur sang, geste qui leur était interdit depuis 1983 en raison des risques de transmission du sida. Mais cette possibilité est soumise à des conditions fixées par un arrêté du 5 avril 2016, notamment l'abstinence d'un an, qui doit être déclarée lors d'un entretien préalable.

«Cet amendement va dans le bon sens» et s'il est adopté en séance, «va mettre un terme à une stigmatisation des hommes gay et bi», s'est félicité Joël Deumier, président de SOS Homophobie. «La loi doit retenir comme critère les comportements à risques et non des populations à risques», a-t-il ajouté.