Don du sang : l'établissement français du sang lance un appel d'urgence pour cet été

Alors que l'été a déjà bien commancé, les dons du sang se font de plus en plus rares. A tel point que l'Etablissement français du sang (EFS) a lancé ce mardi 17 juillet un appel d'urgence, afin que les donneurs se manifestent.

Une situation compliquée qui dure déjà «depuis plusieurs semaines». Face à ce constat, l'EFS lance donc un appel d'urgence ce mardi, invitant les donneurs «à de déplacer massivement dans les sites de collectes pour donner leur sang et garantir ainsi un niveau satisfaisant de produits sanguins», afin de couvrir les besoins des malades cet été.

Car comme le rappelle l'EFS, les dons du sang doivent être réguliers, compte tenu de la faible durée de vie des produits sanguins. Il ne faut en effet pas dépasser 5 jours pour les plaquettes et 42 jours pour les globules rouges. Au total, pour ne jamais manquer, 10.000 dons du sang sont indispensables chaque jour.

Or, selon le communiqué de l'EFS diffusé ce mardi, «le contexte de la période estivale reste une période tendue et fragile en raison de la moindre fréquentation des sites de prélèvement». Selon l'organisme, les fortes chaleurs, associées à l'actualité liée à la Coupe du monde, ont tenu éloignés les donneurs.

Le message se veut donc «simple» : seules 45 minutes sont nécessaires pour donner son sang et 123 sites fixes de l'EFS restent disponibles tout l'été, en plus des collectes éphémères organisées partout en France, et plus particulièrement dans les stations balnéaires.