Fête des vendanges de Montmartre : quatre jours à ne pas manquer à Paris

C’est le troisième événement le plus fréquenté dans la capitale.

Plus de 500.000 personnes sont attendues à la Fête des vendanges de Montmartre (18e), qui se tient à partir du mercredi 10 et jusqu’au dimanche 14 octobre. Depuis 1934, les Parisiens célèbrent ainsi l'arrivée des cuvées issues du Clos Montmartre.

Les réjouissances commencent dès mercredi soir, à partir de 19h30, avec la soirée de lancement, puis se pour­suivront notamment avec la grande chorale des enfants, vendredi après-midi, à 15h, ou encore avec le grand défilé, samedi midi.

Le temps d’un week-end, les rues de la Butte et une partie du 18e arrondissement vont devenir un lieu d’expositions, une immense scène musicale et, évidemment, un espace de dégustations de produits artisanaux et du ­terroir.

Pour sa 85e édition, cet événement 100 % parisien – gratuit et ouvert à tous – met le thème de la paix à l’honneur.