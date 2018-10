Don du sang : l'Assemblée maintient le traitement différencié des donneurs homosexuels

Les députés ont choisi le statut quo. Alors qu'un amendement avait été intégré à la proposition de loi LR la semaine dernière pour aligner les conditions de dons de sang des homosexuels sur celles de l'ensemble des donneurs, l'Assemblée a rejeté cette mesure, jeudi 11 octobre.

Pour donner son sang, un homme homosexuel doit aujourd'hui justifier d'un an d'abstinence après son dernier rapport sexuel. L'amendement ajouté par les parlementaires socialistes, la semaine dernière au texte, devait les soumettre aux mêmes conditions que les hommes hétérosexuels et que les femmes. Sachant que pour ces derniers, avoir passé quatre mois sans changer de partenaire avant le prélèvement de sang est la seule condition à remplir.

La mesure devait donc mettre fin à ce que ses partisans -parmi lesquels figurent des groupes d'opposition de gauche et de droite- considèrent comme une discrimination à l'encontre des homosexuels. Mais lors de l'examen de la proposition de loi jeudi soir, 29 députés ont voté contre l'amendement, et 23 se sont prononcés pour son maintien.

Quelques voix dissonantes chez LREM

Quelques voix dissonantes se sont tout de même faites entendre dans les rangs LREM. C'est le cas de deux députés. «Le critère d'exclusion doit être celui des comportements à risque et non de l'orientation sexuelle», a jugé le premier, Jean-Luc Lagleize. Tandis que le second parlementaire LREM à avoir voté en faveur de l'amendement a appelé à «(stopper) ces hypocrisies».

Depuis juillet 2016, les hommes homosexuels peuvent théoriquement donner leur sang, geste qui leur était interdit depuis 1983 en raison des risques de transmission du sida. Mais cette possibilité est soumise à des conditions fixées par un arrêté du 5 avril 2016, notamment l'abstinence d'un an, qui doit être déclarée lors d'un entretien préalable.