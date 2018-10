Emmanuel Maurel quitte le PS

Il claque la porte. Dans une interview donnée au Monde, le député européen PS Emmanuel Maurel annonce quitter son parti.

Celui qui incarne l'aile gauche du PS prend ses distances avec le parti dirigé par Olivier Faure en compagnie de nombreux soutiens. "Je n'annonce pas un départ mais une scission. Aujourd'hui, je ne pars pas seul, mais avec de nombreux militants, des centaines de cadres et d'élus sur l'ensemble du territoire", indique-t-il.

Ce départ était fortement pressenti, Maurel et ses proches multipliant les coups de semonce à l'égard de la direction du parti. En septembre, "Nos Causes communes", le club créé par le courant d'Emmanuel Maurel et le MRC (Mouvement républicain et citoyen), avait accueilli Jean-Luc Mélenchon lors d'une université d'été à Marseille.

L'avenir en politique d'Emmanuel Maurel et de sa grade rapprochée pourrait passer par un rapprochement prochain avec La France Insoumise (LFI). "Notre objectif est de préparer le Front populaire du XXIe siècle", synthétise-t-il.