Perquisitions au siège de la France insoumise et chez Jean-Luc Mélenchon

Une perquisition a eu lieu mardi au siège de la France Insoumise (LFI), du Parti de gauche, au domicile Jean-Luc Mélenchon et chez d'anciens assistants du députés de la figure de proue de LFI.

Le parti a dénoncé un "coup de force politique, policier et judiciaire contre Jean-Luc Mélenchon et La France insoumise", et une "attaque sur la base d'éléments fantaisistes". En pleine perquisition, Jean-Luc Mélenchon a réagi en direct sur son compte Facebook au sujet des faits qui lui sont imputés.

Nouveau #gouvernement, acte 1 : perquisition en cours chez @JLMelenchon et les sièges de la #FranceInsoumise et du #PartiDeGauche. La macronie au point mort. L’opposition populaire déterminée. #Remaniement pic.twitter.com/gJt6BKjRUN — Adrien Quatennens (@AQuatennens) 16 octobre 2018

Le parquet de Paris a déclenché deux enquêtes, l'une sur les comptes de campagne de Jean-Luc Mélenchon, l'autre sur de présumés emplois fictifs au Parlement européen.