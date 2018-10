Plus de 2 millions de millionnaires en France

2,15 millions de ménages français possèdent un patrimoine supérieur à un million de dollars. C'est l'une des conclusions du rapport sur la richesse mondiale 2018 publié récemment par le Crédit Suisse.

Un premier effet Macron ? Entre la mi-2017 et la mi-2018, première année du mandat du nouveau président de la République, la France a gagné 259 000 millionnaires, selon les chiffres de la neuvième édition du Global Wealth Report publié par le l'institut de recherche du groupe bancaire Crédit Suisse. Aujourd'hui, 2,147 millions de ménages français peuvent se targuer d'avoir un patrimoine - qui intègre les avoirs financiers et le patrimoine immobilier, auxquels on retranche les dettes - de plus d'un million de dollars, soit environ 870 000 euros.

A noter qu'il s'agit de la deuxième plus forte progression dans le monde, derrière celle enregistrée aux Etats-Unis (+ 878 000). Ces derniers restent de très loin le pays où l'on trouve le plus de millionnaires, avec 17,4 millions de ménages au patrimoine à six zéros. Dans ce classement, la France occupe le sixième rang, derrière les Etats-Unis donc, la Chine, le Japon, la Grande-Bretagne et l'Allemagne.

#CSgwr The global wealth pyramid: the 3.2 billion adults with wealth below USD 10,000 account for 64% of all adults, but just 1.9% of global #wealth. Find out more: https://t.co/W5ualj822i pic.twitter.com/2BehOxv3Ht — Credit Suisse (@CreditSuisse) 19 octobre 2018

Plus de 3 millions de millionnaires en France en 2023

«Sans surprise, la Chine est désormais fermement établie à la deuxième place de la hiérarchie mondiale de la richesse», note le rapport. En termes de nombre de millionnaires, l'empire du Milieu a dépassé le Japon en 2014, et compte maintenant 3,5 millions de ménages millionnaires, très loin encore des Etats-Unis. «L'Europe conserve une part importante de la fortune mondiale. Mais les Etats-Unis et la Chine sont les moteurs de l'augmentation de la richesse, malgré la montée des tensions commerciales», explique au Figaro Michael O'Sullivan, du Crédit Suisse.

Au total, le monde compte cette année 42,2 millions de millionnaires, soit moins de 1 % de la population mondiale, un chiffre en augmentation de 2,3 millions sur un an. Selon le rapport du Crédit Suisse, cette progression devrait se poursuivre dans les années à venir. D'ici à 2023, le nombre de millionnaires dans le monde devrait s'accroître de 31 %, pour atteindre 55 millions. En France, le seuil des 3 millions de ménages avec un patrimoine à six zéros devrait être dépassé.