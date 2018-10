Un chauffeur de la RATP vide son bus pour laisser monter un handicapé

Les faits se sont produits dans le XVIIe arrondissement de Paris et ont d'abord été relayés succintement sur Twitter par le compte «Accessible pour tous» le 21 octobre dernier.

Contactée par le Huff Post, la personne invalide, atteinte d'une scélose en plaques, a livré davantage de détails. «J'attendais le bus avec mon frère. Quand il est arrivé, personne n'a voulu bouger malgré la rampe d'accès. En voyant cela, le chauffeur de la RATP est vite intervenu. Il s'est levé et a dit : 'Terminus, tout le monde descend'. Les gens sont sortis, en râlant pour certains», explique-t-il.

Hier en attendant le bus à Paris, personne ne voulait se pousser. Comme personne ne bougeait le chauffeur s'est levé et à dit "Terminus ! Tout le monde descend! Après il est venu me voir et m’a dit "vous pouvez monter et les autres , vous attendez celui d'après!



