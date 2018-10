Un appel à la purge contre les policiers lancé sur les réseaux sociaux

Un texte appelant à attaquer les forces de l’ordre de Corbeil-Essonnes a été diffusé ce week-end sur Snapchat. Depuis, il est depuis repris et partagé sur les réseaux sociaux.

Le message précise les règles à suivre pour ce déchainement de violences, prévu le soir du 31 octobre. «Toutes les armes sont autorisées», «tous les vols» également, les voitures et poubelles doivent être incendiées et les forces de l’ordre devront être attaquée «au mortier, feux d’artifices, pétards (et) pierres».

Il est demandé aux participants de se vêtir de noir, si possible en portant un masque. L’appel s’est répandu comme une trainée de poudre sur les réseaux sociaux, et des messages similaires ont été diffusés pour des actions identiques dans les départements d’Ile-de-France ou à Grenoble et ses banlieues.

Purge appel aux viols à la violence et aux vols Prudence le 31 #ValDeMarne #champigny #castaner pic.twitter.com/yoz5xPLky3 — Stéphanie Gorge (@moesha_atreide) 29 octobre 2018

Allo Grenoble tu pars dans quel délire encore... une purge...vous avez trop regardé Rick&Morty et autres films sur le theme ou bien ? pic.twitter.com/CPnNKR82Qx — Minna (@laurvoam) 27 octobre 2018

Selon Le Parisien, un guet-apens en lien avec ces appels a eu lieu dimanche soir à Corbeil-Essonnes. Pompiers et forces de l’ordre sont intervenues après l’incendie de trois véhicules, avant d’être caillassés par une trentaine d’individus. Deux personnes ont été interpellées et placées en garde à vue.

Le syndicat de policiers Unité SGP a saisi le ministre de l’Intérieur, afin qu’une plainte soit déposée contre les auteurs des messages.