Paris : qui veut acquérir un morceau d'escalier de la tour Eiffel ?

Ce n'est pas une première, mais c'est toujours un événement. La maison Artcurial a annoncé, ce mardi 30 octobre, qu'elle mettait en vente un morceau d'escalier de la tour Eiffel, le 27 novembre prochain, lors d'une vente «Art nouveau, Art déco».

En 2013, en 2016 et encore récemment, des pièces iconiques provenant de la tour Eiffel ont déjà été mises aux enchères. Ce mois-ci, le 27 novembre, à 19h, c'est un morceau d'escalier qui doit trouver acquéreur, vendu par la maison de ventes Artcurial.

Le 25 novembre 2013, une partie de l'escalier hélicoïdal de la célèbre Dame de fer, signé par Gustave Eiffel lui-même et datant de 1889, avait été vendue par Artcurial au prix 212.458 euros. Trois ans plus tard, le 22 novembre 2016, un autre exemplaire de 2,60 mètres de haut, s'était vendu à 523.800 euros. Soit plus du double par rapport à 2013.

Cette année, les prix s'enveleront-ils ? Daté également de l'origine du monument, cet escalier de 4,30 mètres de haut est composé d'environ 25 marches et reliait le 2e au 3e étage. Son prix a été estimé entre 40.000 et 60.000 euros.

Comme elle l'avait déjà fait auparavant, la maison Artcurial exposera publiquement ce lot, prendant 20 jours, au siège du Rond-Point des Champs-Elysées dès le 8 novembre, avant sa mise en vente à la fin du mois.