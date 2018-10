IDF : près de 320 policiers mobilisés sur les routes de l'agglomération parisienne pour la Toussaint

Attention aux infractions routières pendant les vacances. A l'occasion du pont de la Toussaint, les policiers seront de sortie, déployés sur l'ensemble de l'agglomération parisienne.

Lors du dernier week-end des vacances scolaires, la préfecture de police de Paris a en effet annoncé ce mercredi qu'elle allait déployer un certain nombre d'agents, chargés de contrôler et d'arrêter les automobilistes en infraction avec le code de la route.

Les 3 et 4 novembre, ce sont ainsi 321 policiers de la sous-direction régionale de la circulation et de la sécurité routières de la direction de l’ordre public et de la circulation (DOPC), qui seront déployés sur 78 points de contrôle dans l’ensemble de l'agglomération parisienne.

Selon la préfecture de police de Paris, ces agents seront avant tout «chargés de relever et de réprimer les infractions au code de la route en portant une attention particulière aux infractions liées aux comportements dangereux (alcoolémie, stupéfiants, excès de vitesse, feux rouges grillés, usage du téléphone portable, port d’oreillettes…) et aux équipements des véhicules (contrôle technique…). ​

Le week-end dernier déjà, un dispositif comprenant 318 fonctionnaires répartis sur 82 points de contrôle avait permis de contrôler plus de 900 véhicules. Au total, la préfecture a constaté «25 délits» ont été constatés (défaut de permis, d’assurance, conduite alccolisée...) et a dressé 679 contraventions (excès de vitesse, utilisation de téléphone portable au volant…).