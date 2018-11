Comment bloquer les SMS abusifs ?

Marre des SMS publicitaires ou louches, ou victime de harcèlement ? Nos téléphones sont régulièrement la cible d’entreprises indélicates auxquelles nous n’avons pas donné nos numéros volontairement. Les cas de messages abusifs de la part d'un ex, par exemple, sont aussi fréquents. Mais comment faire pour empêcher ces envois ?

Lorsque le propriétaire d’un mobile reçoit un texto commercial et que l’on souhaite ne plus en recevoir par la suite, il suffit de répondre «STOP» à l’envoyeur. Attention, cette manipulation fonctionne uniquement lorsque les numéros des expéditeurs du SMS sont à cinq chiffres et commencent par 3, 4, 5, 6, 7 ou 8. Le client doit alors être radié de tous les fichiers du numéro expéditeur. Et si plusieurs marques utilisaient ce numéro pour envoyer leurs offres, elles sont tenues légalement de ne plus le faire.

La démarche est différente en cas de SMS indésirables envoyés par des numéros surtaxés commençant par exemple par 08. Un dispositif d’alerte est alors accessible en copiant et collant l’intégralité du texto abusif et en le transférant au 33 700.

Enfin, pour éviter de nouveaux appels de ce type, il suffit de faire une demande auprès de son opérateur précisant que leur numéro ne doit plus figurer sur les annuaires inversés.

En cas de harcèlement, il est possible de télécharger une application comme «Call Blocker», qui permet de filter les numéros entrants autorisés. Il peut également être nécessaire de déposer une plainte au commissariat, après avoir collecté des preuves du harcèlement, notamment en conservant les messages incriminés.