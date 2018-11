Le visage du Soldat inconnu dévoilé

La science a réussi à mettre un visage sur le Soldat inconnu. Il sera dévoilé vendredi 9 novembre, à l'occasion des célébrations autour du centenaire de l'Armistice de 1918.

Pour créer le portrait de ce soldat qui repose sous l'Arc de triomphe, dont on ne connaît ni l'identité, ni l'apparence, l'utilisation d'un algorithme a été nécessaire. Environ 30.000 photos d'hommes engagés pendant la Première Guerre mondiale ont été rassemblées, et de leurs traits est né un visage.

«L'humanité en guerre»

«Les photos sont scannées, pas nécessairement de face mais parfois de trois-quarts», a expliqué Hervé François, directeur de l'Historial de la Grande Guerre, à Europe 1. «Avec l'intelligence artificielle, l'algorithme réussit à reconstituer les visages et surtout à constituer un portrait-robot qui symbolise l'humanité en guerre», a-t-il ajouté.

Emmanuel Macron sera le premier à découvrir ce portrait, lors de son passage à l'Historial de la Grande Guerre à Péronne (Somme). Il sera ensuite dévoilé sur Internet.

En attendant, Hervé François a donné quelques indices sur son apparence : «Ce visage est terriblement émouvant», a-t-il affirmé, toujours au micro d'Europe 1. «Il est moustachu, assez doux, le regard pénétrant et en même temps apaisé. Il nous regarde avec une certaine distance mais aussi avec une grande profondeur». «C'est un projet de longue haleine qui montre que le centenaire ne s'arrête pas, et que le devoir de mémoire et l'enjeu d'histoire vont continuer», a-t-il conclu.