La Banque de France a inauguré son nouveau coffre-fort géant à La Courneuve

Le gouverneur de la Banque de France a inauguré ce mardi un nouveau coffre-fort géant, à La Courneuve, en Seine-Saint-Denis.

Ce «Fort Knox» ultra-moderne et sécurisée (murs fortifiés, caméras, lasers, capteurs, etc.), bâti en lieu et place d’anciennes usines le long de l’autoroute A86, a nécessité cinq ans pour sortir de terre. Le projet a été imaginé par l'architecte Jean-Paul Viguier.

Quand cette structure entrera totalement en service, en mai prochain, elle verra transiter l’ensemble des billets d’Ile-de-France, ainsi qu’un quart de ceux à l’échelle nationale. Soit environ un milliard de coupures à trier, contrôler et stocker chaque année. Il n'est néanmoins pas question d'y imprimer de la monnaie.

Avec environ 25.000 m2 de bâtiments, ce coffre-fort sera ainsi le plus grand d’Europe. Si environ 120 employés y œuvreront quotidiennement, les tâches seront aussi largement automatisées, grâce à de nombreux robots et machines. La Banque de France a déboursé 170 millions d’euros pour sa construction.