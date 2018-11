Effondrement d'immeubles à Marseille : Kylian Mbappé va rencontrer le fils d'une victime

L'enfant d'une des victimes de l'effondrement d'immeubles à Marseille le 5 novembre va bientôt pouvoir réaliser son rêve grâce à l'appel de son institutrice lancé sur les réseaux sociaux.

Sur son compte Facebook, Chloé Herszkowicz avait directement interpellé la star du foot français, Kylian Mbappé, le 12 novembre, afin qu'il accepte de rencontrer le petit El Amine, 10 ans.

«Cher Kylian, Notre élève, qui habitait au 65 rue d'Aubagne à Marseille, a perdu sa maman et toute sa vie dans l'effondrement le 5 novembre. Il va avoir 10 ans le 19 novembre. Comme tout enfant de son âge, il ADORE le foot, et bien sûr : Kylian Mbappé ! Bref, la petite maîtresse que je suis n'a aucune idée de comment vous contacter et je ne connais pas grand monde dans le milieu du football il est vrai... MAIS je me disais que ce serait un SUPER CADEAU de laisser un message à El Amine ou de l'inviter à vous rencontrer pour ses 10 ans ! Je vous remercie BEAUCOUP !!!!», écrit-elle.

Relayé en masse sur les réseaux sociaux, le message est parvenu jusqu'à la direction du PSG et l'entourage du joueur. Le club parisien a décidé d'inviter le petit garçon à rencontrer son idole le 12 décembre prochain.