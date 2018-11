Football Leaks : Kylian Mbappé réfute les accusations de Médiapart

Quelques jours après les révélations de Mediapart concernant le transfert du footballeur Kylian Mbappé, le principal intéressé à livré sa version des faits.

C'est au micro de Franceinfo que le Parisien s'est confié pour assurer que, contrairement à ce qu'a affirmé Mediapart, ce n'est pas le PSG qui règle ses impôts.

«Plein de choses qui sont fausses»

«Je n'aime pas trop parler de ce sujet, mais vu que vous m'en parlez, je vais en parler», a-t-il commencé, avant de poursuivre : «Je tiens à préciser que je paie tous mes impôts en France, sur tous mes revenus. On a annoncé différentes choses mais pour moi, le plus important c'était de savoir dans quel club je pouvais donner le meilleur de moi-même et poursuivre ma progression. Et j'ai choisi le Paris Saint-Germain, tout naturellement», a-t-il assuré.

Le footballeur de 19 ans a répété que les informations de Mediapart étaient fausses : «Il ne faut pas oublier qu'il y a des négociations et tout ce que j'ai fait, même s'il y a plein de choses qui sont fausses, je l'ai fait dans les règles», a-t-il déclaré. «Ce qui me fait rire un peu, c'est que Mediapart dénonce les irrégularités dans le football, sauf que tout ce que j'ai fait est en règle. Donc je ne comprends pas», a-t-il conclu.

Dans le cadre des Football Leaks, Mediapart et Envoyé Spécial ont également affirmé que les recruteurs du PSG procédaient à un fichage ethnique de leurs recrues. Kylian Mbappé a refusé de commenter cette accusation.