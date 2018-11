Lyon : 13.000 bouteilles d'alcool détournées par des employés d'un supermarché

Deux employés d'un supermarché du 3e arrondissement de Lyon, interpellés en début de semaine, sont soupçonnés d'être impliqués dans un trafic d'alcool.

Avec l'aide d'un receleur, ils auraient détourné 13.000 bouteilles de champagne, rhum, vodka et whisky, d'une valeur de 250.000 euros à la vente, rapporte Le Progrès.

Pendant près d'un an, les employés ont exploité une faille du système informatique de la centrale d'achat. L'un d'entre eux commandait des quantités supérieures de bouteilles à celles vendues dans l'enseigne. Le second gardait le silence contre de l'argent. La marchandise, par l'intermédiaire d'un receleur, était ensuite revendue à des bars et des supérettes de la région lyonnaise.

L'enquête a commencé après que le directeur du supermarché a porté plainte contre X. Il s'était rendu compte de la disparition de palettes de bouteilles d'alcool entre novembre 2017 et juin 2018. Le trio a pu être interpellé lundi et mardi, à Villeurbanne et dans l'Isère, à la suite d'une surveillance mise en place par les policiers du commissariat des 3e et 6e arrondissements de Lyon.

Lors des perquisitions, les enquêteurs ont trouvé de l'argent, 28 cartons d'alcool et 2 kilos de cannabis.