Gilets jaunes : une personne tuée et 47 blessés

124 000 gilets jaunes sont mobilisés dans toute la France, ce samedi. Plusieurs accidents et incidents ont eu lieu en marge des rassemblements. 47 personnes ont été blessées dont trois gravement. En Savoie, une manifestante a été tuée.

La manifestante d'une cinquantaine d'années a été heurtée par une voiture, a indiqué le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner.

La conductrice qui emmenait sa fille chez le médecin a été prise de panique quand les manifestants se sont mis à taper sur sa voiture et a foncé sur eux, percutant une femme, a expliqué le ministre. En état de choc, elle a été placée en garde à vue.

Cette manifestation, qui rassemblait une quarentaine de personnes, n'avait pas été déclarée en préfecture.

plusieurs accidents et incidents

Un policier a été renversé à Grasse (Alpes-Maritimes) à un point de blocage des gilets jaunes. L'homme a été violemment percuté par un conducteur qui tentait de forcer le barrage. Il a été blessé «fort heureusement très légèrement», selon la préfecture des Alpes-Maritimes. Il ne souffre que de lègère contusions.

L'automobiliste a été immédiatement interpellé. Il a été placé en garde à vue au commissariat de Grasse et sera poursuivi pour «violences volontaires pour personnes dépositaires de l'autorité publique».

un piéton grièvement blessé à arras

Un manifestant de 71 ans est dans un état d'urgence absolue après avoir été percuté par un automobiliste à Arras (Pas-de-Calais), selon La Voix du Nord. La victime a été hospitalisée dans un état grave. Une autre personne, choquée, a été prise en charge.

A Sélestat (Bas-Rhin), une femme de 45 ans a été «blessée à la cheville et a été transportée à l'hôpital. C'est une voiture qui a roulé sur son pied», selon la préfecture.

A Hazebrouck (Nord), aux alentours de 8 h 30, un conducteur « a été bloqué par des manifestants. Il s'est impatienté et a forcé le passage en montant sur le trottoir », a indiqué la préfecture du Nord. Deux manifestants ont été légèrement blessés et transportés vers le CHR d'Hazebrouck. Le conducteur a été interpellé et conduit au commissariat.

Une manifestante a été renversée et a été « légèrement blessée » par un automobiliste en colère samedi dans la commune de Capendu (Aude), entre Carcassonne et Narbonne, a indiqué la préfecture.

Dans le Var, à Cuers, la préfecture indique qu'«un manifestant d'une cinquantaine d'années a été heurté à Cuers (Var) par un automobiliste, sur une manifestation non déclarée au niveau d'un rond-point de supermarché. L'homme a été blessé légèrement. L'auteur présumé a été interpellé.»

NOUVEAU BILAN

«Notre niveau d'inquiétude est maximum», a expliqué Christophe Castaner. Il a demandé aux manifestants «de prendre toutes les dispositions de prévention et de sécurité».

Dans un nouveau bilan à la mi-journée, le ministre de l'Intérieur a annoncé que la mobilisation avait rassemblé 124 000 personnes dans environ 2000 rassemblements.