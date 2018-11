Paris : le salage des rues a commencé avec l'arrivée des premiers flocons

Alors que les premiers flocons de neige sont tombés ce mardi 20 novembre à Paris, les premiers salages des rues ont été mis en place, avec des machines prêtes à intervenir à tout moment.

Les équipes de la ville de Paris était sur le pied de guerre dans la nuit de lundi à mardi, à Paris, alors que la première alerte neige de la saison était lancée par Météo France. Une centaine d'agents et dix-huit véhicules ont ainsi été mobilisés «toute la nuit» selon Paul Simondon, le nouvel adjoint en charge de la propreté à Paris.

Première alerte neige de la saison : les équipes sont prêtes !



Une centaine d’agents et 18 véhicules mobilisés toute la nuit pour saler préventivement les principaux axes de Paris et le boulevard périphérique. #ServicePublic pic.twitter.com/UJ68062CyQ — Paul Simondon (@PaulSimondon) 19 novembre 2018

Ensemble, ils ont donc pu saler en priorité les boulevards des Maréchaux, les avenues et les boulevards intra-muros et plus particulièrement le boulevard périphérique. S'il s'agit pour l'instant d'un geste «préventif», il pourrait devenir indispensable dans les jours à venir puisque l'Ile-de-France était encore ce mardi soir en vigilance jaune neige et verglas.

En début d'année, après l'épisode neigeux de février dernier, plus de 800 tonnes de sel avaient dû être déversées dans les rues, mais également à d'autres endroits stratégiques empruntés par les piétons comme les passages piétons, les escaliers et les ponts et surtout au niveau des abribus ainsi qu'aux entrées de métro.