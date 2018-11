Paris : la municipalité lance un grand plan de lutte contre l'homophobie

La municipalité a présenté ce mercredi 21 novembre son grand plan de lutte contre les agressions perpétrées contre la communauté LGBT, alors que celle-ci continue d’être la cible de nombreux actes homophobes dans la capitale.

Des mesures concrètes pour lutter en amont contre ces violences et mieux accompagner les victimes. Anne Hidalgo, la maire socialiste de Paris, a même demandé à son exécutif d’œuvrer pour que cette lutte contre le sexisme et les LGBTphobies soit «la grande cause nationale de l’année 2019».

Pour cela, des formations seront proposées aux agents de la ville ainsi qu'à tous ceux qui jouent un rôle dans l’accompagnement des victimes de l’homophobie. De plus, la municipalité va intervenir auprès de l’Etat pour qu’il «renforce la formation initiale et continue auprès des policiers et gendarmes», afin d'améliorer l'accueil des victimes dans les commissariats.

Les associations seront également davantage soutenues afin qu’elles puissent «se professionnaliser», notamment celles qui œuvrent en faveur de l'accompagnement des réfugiés, des jeunes ou des personnes âgées LGBT.

De plus, des interventions en milieu scolaire seront organisées dans les collèges et lycées parisiens pour sensibiliser les plus jeunes, «à l’âge où se cristallisent les opinions», a indiqué Emmanuel Grégoire, le premier adjoint de Paris.

Une grande campagne de sensibilisation va également être mise en place par la mairie, anglée sur «la diversité des familles parisiennes». En parallèle, «la visibilité» des transexuels «sera renforcée» dans les communications de la municipalité.

Enfin, un observatoire de l’homophobie verra le jour, en vue d’évaluer ces actions et leur pertinence, ainsi qu’organiser des concertations avec tous les acteurs concernés (agents de la ville et milieux associatifs mais également bailleurs sociaux, pôle emploi, IDF Mobilités).

