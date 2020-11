Quelles sont les personnalités qui reposent au Panthéon ?

A l'occasion des cérémonies commémorant le 102e anniversaire de l'armistice de 1918, l'écrivain et académicien Maurice Genevoix entre, ce mercredi 11 novembre, au Panthéon.

Dédié aux personnes exceptionnelles depuis une décision de l'Assemblée Nationale en 1791, le Panthéon accueille désormais soixante-quatorze hommes et cinq femmes.

Depuis la Révolution

1791 : François-Marie Arouet, connu sous le nom de Voltaire (écrivain et philosophe).

1794 : Jean-Jacques Rousseau (écrivain, musicien et philosophe).

Depuis l'Empire

1806 : François-Denis Tronchet (homme politique et avocat), Claude Louis Petiet (militaire).

1807 : Louis-Pierre-Pantaléon Resnier (auteur, critique littéraire et homme politique), Jean-Baptiste-Pierre Bevière (homme politique) et Jean-Etienne-Marie Portalis (avocat, philosophe et homme politique).

1808 : Gabriel-Louis Caulaincourt (marquis et général), Antoine-César de Choiseul-Praslin (général et homme politique), Jean-Frédéric Perregaux (banquier), Jean-Pierre Firmin Malher (général), Pierre-Jean-Georges Cabanis (médecin, philosophe et homme politique), François-Barthélémy Beguinot (général).

1809 : Girolamo-Luigi Durazzo (homme politique), Jean-Baptiste Papin (comte, homme politique et juriste), Emmanuel Crétet (homme politique), Joseph-Marie Vien (artiste peintre), Pierre Garnier de Laboissière (générale et sénateur), Justin Bonaventure Morard de Galles (amiral), Jean-Pierre Sers (homme politique).

1810 : Louis-Charles-Vincent Le blond de Saint-Hilaire (général), Jean Lannes (duc et général), Giovanni Battista Caprara (cardinal et archêveque), Charles-Pierre Claret de Fleurieu (homme politique et explorateur), Jean-Baptiste Treilhard (juriste et homme politique).

1811 : Nicolas-Marie Songis des Courbons (général), Carlo Erskine (cardinal), Alexandre-Antoine Hureau de Sénarmont (baron et général), Michel Ordener (général) , Louis-Antoine de Bougainville (homme politique, navigateur et explorateur), Ippolito-Antonio Vincenti-Mareri (cardinal).

1812 : Jean-Guillaume de Winter (comte et amiral), Jean-Marie-François Dorsenne (militaire).

1813 : Joseph-Louis Lagrange (mathématicien et astronome), Jean-Ignace Jacqueminot (homme politique), Hyacinthe-Hugues-Timoléon de Cossé-Brissac (militaire et homme politique), Justin de Viry (baron, diplomate et homme politique), Jean Rousseau (homme politique) et Frédéric-Henri Walther (général).

1814 : Jean-Nicolas Démeunier (homme politique), Jean-Louis-Ebénézer Reynier (général), Claude-Ambroise Régnier (homme politique).

1815 : Claude-Juste-Alexandre-Louis Legrand (général) et Antoine-Jean-Marie Thevenard (homme politique).

Depuis la Restauration

1829 : Jacques-Germain Soufflot (architecte).

Depuis la IIIe République

1885 : Victor Hugo (poète, écrivain, dramaturge et homme politique).

1889 : Théophile-Malo Corret de La Tour d'Auvergne (militaire), François Séverin Marceau (général), Lazare Carnot (mathématicien, physicien, général et homme politique), Jean-Baptiste Baudin (médecin et homme politique).

1894 : Sadi Carnot (mathématicien, psysicien, général et homme politique).

1907 : Marcelin Berthelot (chimiste, biologiste et homme politique) a été inhumé aux côtés de son épouse Sophie.

1908 : Emile Zola (écrivain et journaliste).

1920 : Léon Gambetta (homme politique).

1924 : Jean Jaurès (homme politique).

1933 : Paul Painlevé (mathématicien et homme politique).

Depuis la IVe République

1948 : Jean Perrin (physicien et homme politique), Paul Langevin (physicien et philosophe).

1949 : Félix Eboué (homme politique et résistant), Victor Schoelcher (journaliste et homme politique) a été inhumé aux côtés de son père Marc.

1952 : Louis Braille (inventeur).

Depuis la Ve République

1964 : Jean Moulin (résistant).

1987 : René Cassin (jursite, diplomate et homme politique).

1988 : Jean Monnet (homme politique).

1989 : Henri Grégoire (prêtre et homme politique), Gaspard Monge (mathématicien), Nicolas de Condorcet (philosophe et homme politique).

1995 : Pierre et Marie Curie (physiciens).

1996 : André Malraux (écrivain et homme politique).

2002 : Alexandre Dumas (écrivain).

2015 : Germaine Tillion (ethnologue et résistante), Jean Zay (homme politique et résistant), Geneviève de Gaulle-Anthonioz (résistante), Pierre Brossolette (journaliste, homme politique et résistant).

2018 : Simone Veil (femme d'Etat, rescapée de la Shoah), Antoine Veil (Entrepreneur, haut fonctionnaire).

2020 : Maurice Genevoix (écrivain et académicien)