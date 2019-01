Disparition d'Emiliano Sala : les supporters nantais se sont réunis pour lui rendre hommage

Mardi soir, quelques heures après l’annonce de la disparition de l’avion dans lequel se trouvait Emiliano Sala, les supporters du FC Nantes se sont réunis pour rendre hommage au joueur.

Massés sur la place royale de Nantes, les supporters ont déposé des tulipes jaunes et allumé des fumigènes. Ils ont également entonné à plusieurs reprises un chant à la gloire de l’attaquant de 28 ans.

A #Nantes, les supporters des Canaris sont réunis pour Emiliano #Sala pic.twitter.com/xmi2iTNdfk — CNEWS (@CNEWS) 22 janvier 2019

«Merci Sala», ont également chanté les supporters des Canaris.

Les supporters nantais rassemblés à la Place Royale en soutien à leur ancien buteur tant apprécié, Emiliano Sala #PrayForSala pic.twitter.com/QPzWCL3kdl — Stadito (@StaditoFootball) 22 janvier 2019

Les nombreuses vidéos et photos postées sur les réseaux sociaux étaient accompagnées du hashtag #PrayForSala.

Les recherches doivent reprendre

Emiliano Sala venait de signer à Cardiff en provenance du FC Nantes. Lundi, il argentin était venu saluer une dernière fois ses coéquipiers avant de s’envoler en direction du pays de Galles. L’avion de tourisme dans lequel il effectuait le trajet de Nantes à Cardiff a disparu des écrans radars dans la soirée. Les recherches entamées dès lundi soir ont dû être interrompues mardi au coucher du soleil mais elles devaient reprendre ce mercredi matin à l’aube.

Dans le petit avion, le joueur argentin avait laissé à ses proches un message vocal, via la messagerie WhatsApp, qui résonne aujourd’hui comme une glaçante prémonition. «Je suis dans l’avion, on dirait qu’il va tomber en morceaux […] Si dans une heure et demie, vous n’avez plus de nouvelles de moi, je ne sais pas si on va envoyer des gens pour me rechercher, parce qu’on ne va pas me trouver, sachez-le. Papa, qu’est-ce-que j’ai peur», disait-il alors.