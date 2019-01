Liste «gilets jaunes» aux européennes : Ingrid Levavasseur vivement critiquée

Une «gilet jaune» a reproché à Ingrid Levavasseur de mener une liste aux Européennes, sur le plateau de «l'Emission politique», jeudi 24 janvier.

L'échange était tendu entre la candidate «gilet jaune» et Evelyne Liberal sur le plateau de France 2. Cette dernière, une habitante du nord de la France, reproche à la femme de 31 ans son aventure politique. «Je ne voterai pas pour elle et je lui dis carrément : il faut qu'elle enlève son gilet jaune», a-t-elle affirmé. «Elle a créé un parti politique, c'est fini, on en parle plus».

«Ce n'était pas le moment de créer un parti politique. C'était pour faire le buzz ? Eh bien c'est gagné, vous avez fait le buzz, vous avez rencontré madame la ministre (Marlène Schiappa, ndlr)», a-t-elle ajouté reprochant à Ingrid Levavasseur d'avoir agi «dans le dos des gens». L'appellation de la liste, baptisée «Ralliement d'initiative citoyenne», dont l'acronyme RIC évoque le référendum d'initiative citoyenne, une revendication phare des «gilets jaunes», a également été critiquée par Evelyne Liberal.

De son côté, l' aide-soignante résidant dans l'Eure a rétorqué avoir rencontré la ministre au début du mouvement, «ce qui me semblait important parce que je suis toujours dans la communication et non pas dans l'inverse». «Je n'ai pas créé de parti en mon nom, j'ai été élue tête de liste», a poursuivi la jeune femme.