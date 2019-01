Charente-Maritime : un couple écroué pour séquestration puis extorsion via un site de rencontres

Un couple de Charente-Maritime a été mis en examen et écroué vendredi pour avoir piégé deux personnes, attirées via un site de rencontres, a indiqué le parquet dimanche.

Les faits se sont déroulés mardi et vendredi. Les deux victimes se sont rendues au domicile de l'homme de 23 ans et d'une mineure de 17 ans à Mons. Là, sous la menace d'armes, dont un fusil, elles se sont vu extorquer «leurs cartes bancaires ainsi que leurs codes confidentiels, leur argent et leurs téléphones», a indiqué le procureur de la République de Saintes Nicolas Septe dans un communiqué.

Elles auraient également subi des violences physiques. L'une des victimes a notamment reçu un coup de fusil dans la jambe. Toujours sous la menace, elles étaient contraintes de suivre le couple jusqu'à différents distributeurs automatiques des environs pour retirer de l'argent.

Les deux victimes sont toutefois, à chaque fois, parvenues à s'échapper, l'une d'elles, en sautant par une fenêtre.

Le couple a été identifié après plaintes des victimes avant d'être interpellé mercredi par des gendarmes. Le jeune homme et la mineure ont reconnu «peu ou prou l'intégralité des faits» en garde à vue. Le couple a expliqué ses actes par un besoin d'argent pour se procurer de la résine de cannabis.

Les deux individus ont été mis en examen pour «enlèvement et séquestration, violences avec arme, avec préméditation et en réunion, extorsion précédée suivie ou accompagnée de violences» Ils ont tous les deux étaient placés en détention provisoire.