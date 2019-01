Paris : les travaux de la place Gambetta vont débuter

Après la place de la Bastille (11e) et celle de la Nation (12e), le réaménagement de la place Gambetta (20e) doit débuter ce lundi 28 janvier, pour une durée de sept mois.

Lancés dans le cadre de la rénovation de sept grandes places parisiennes, dont Gambetta, ces travaux ont été imaginés pour rendre le site plus vert et plus accessible, avec 58 % d’espaces piétons supplémentaires et une piste cyclable à double-sens, ainsi que pour y installer une nouvelle desserte de bus.

Ils se dérouleront en trois phases, dont la première – prévue jusqu’à fin mars 2019 – doit notamment servir à agrandir le parvis de la mairie du 20e, à installer de nouveaux feux et traversées piétonnes et à planter une dizaine d’arbres.

Puis, d’avril à juin, les avenues Gambetta et du Père-Lachaise seront repensées, et enfin, cet été (juillet et août), les finitions seront apportées aux rues Malte Brun et des Gâtines.

A terme, la municipalité parisienne souhaite ainsi réduire la circulation automobile et magnifier l’entrée du cimetière du Père-Lachaise, tout en récupérant des «zones de rencontre», désormais acquises aux piétons et aux mobilités douces.