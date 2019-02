Près de 900 étudiants bloqués dans une station de ski pendant toute une nuit

Leur séjour au ski a été prolongé... mais pas de la manière dont ils l'attendaient. Environ 900 étudiants de Belgique et des Pays-Bas se sont retrouvés bloqués dans la station savoyarde de Saint-Sorlin-d'Arves alors qu'ils venaient d'y passer une semaine de vacances.

Samedi, les cars chargés de les ramener ne sont en effet jamais arrivés pour les récupérer. Si bien que des centaines de jeunes gens ont erré dans la rue pendant de longues heures dans des conditions climatiques très rudes.

D'après France 3 et le Dauphiné Libéré, cinq étudiants ont été recueillis dans un état d'hypothermie.

Fiasco total pour Skikot/Totally à #SaintSorlin où les 450 jeunes du plus grand ski étudiant de Wallonie sont bloqués depuis 15h quasiment sans encadrement, gros big up toutefois aux pompiers et ambulanciers de Savoie qui prennent le relais

— Lara Lombard (@LaraLbrd) 3 février 2019