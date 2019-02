Paris : plus de 97.000 sapins collectés cette année dans la capitale

La municipalité parisienne s'est félicitée ce mercredi matin d'avoir collecté pas moins de 97.356 sapins, après les fêtes de fin d'année.

C'est plus de 12.000 de plus que l'an dernier, quand 85.000 sapins avaient été ramassés. «L’opération «Recyclons nos sapins» lancée par la ville a une nouvelle fois rencontrée un important succès», a ainsi fait savoir savoir la municipalité.

Cette année, 174 points de collecte avaient été déployés dans l'ensemble de la capitale – dix de plus que l'an passé –, assurant à tous les Parisiens de trouver un spot, pas loin de chez eux.

Cette collecte représente ainsi une hausse de 15 % par rapport à 2018, et le double depuis 2014. «Le succès de cette opération s’explique par l’importance du dispositif que nous améliorons année après année et par l’engagement des Parisiens dans des comportements quotidiens plus écologiques», a expliqué Pénélope Komitès, adjointe en charge des espaces verts.

Le grand succès réside surtout dans la capacité de la mairie à recycler quasi-imméditatement ces sapins, qui sont transformés sur place en «broyat», grâce à une déchiqueteuse mobile. Au total, 2.000 m3 de broyat ont été produits.

Début de la 3eme semaine de collecte des sapins. Visite du site de collecte du #jardinarsenal#paris12. Operation broyage en direct. Les parcs et jardins ont besoin de broyat... Ne laissez pas vos sapins dans la rue !!! pic.twitter.com/bnRrPoqUKD — penelope komites (@PKOMITES) 9 janvier 2019

Ces miettes de bois, à l'apparence de paille, seront ensuite répandues au pied des massifs et sur les sentiers, afin «de réduire l’apparition des herbes libres, de limiter l’évaporation de l’eau et de favoriser le développement des micro-organismes souterrains qui améliorent la vie du sol».