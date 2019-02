Agression sexuelle : le témoignage de Cécile Duflot contre Denis Baupin

C'est la première fois qu'elle témoigne publiquement. Cécile Duflot, ex-ministre écologiste, a livré face à la justice le récit d'une soirée de mai 2008 à Sao Paulo, où Denis Baupin l'aurait agressée sexuellement.

Duflot était alors secrétaire nationale des Verts et Baupin adjoint au maire de Paris pour un congrès mondial des écologistes. Après une journée de travail, elle explique avoir regagné sa chambre d'hôtel «très fatiguée» - sa dernière fille a à peine deux mois. «Je tire mon lait, parce que je ne veux pas arrêter d'allaiter ma fille, quand je reçois un SMS de Denis Baupin qui me demande mon numéro de chambre parce qu'il a un truc à me dire».

«Sans lâcher mon tire-lait, je lui réponds. Dix secondes plus tard, il est à ma porte. J'ai tout de suite vu son regard», dit-elle, expliquant la «panique qui s'empare» d'elle. «Il me dit : je savais que tu en avais autant envie que moi. Il a posé la main sur mon cou. Je lui ai dit Ça va pas, arrête!. Il essaie de mettre son pied pour coincer la porte, je lui ai donné un coup de pied au tibia (...) j'ai claqué la porte», relate-t-elle, expliquant ne pas avoir déposé plainte contre lui.

Le procès en diffamation de Mediapart, France Inter et de plusieurs femmes qui accuse Denis Baupin d'agression sexuelle et de harcèlement a commencé lundi.