Brigitte Milhau : «Face à la grippe, il faut éviter tous les contacts»

L'épidémie de grippe se propage partout en France métropolitaine et a déjà fait plus de mille morts, selon l'agence sanitaire Santé publique France. Le docteur Brigitte Milhau, spécialiste santé sur CNEWS, nous livre ses conseils.

Comment peut-on éviter d’attraper la grippe ?

Le premier geste est la vacci­nation. Ensuite, le lavage des mains est essentiel. Il ne faut pas s’approcher d’un grippé, et éviter tous les contacts, car le virus reste quelques heures sur les objets (ordinateurs, téléphones…). Des gestes barrières simples doivent être adoptés : éternuer dans son coude, ne pas réutiliser un mouchoir, et le jeter dans une poubelle, sans le laisser traîner.

Et comment fait-on pour ne pas transmettre le virus ?

Si l’on peut, il faut rester chez soi, sans voir personne. Pour ne pas contaminer sa famille, on fait attention à ne pas mettre sa brosse à dents dans le même verre ou à ne pas prendre les mêmes serviettes, surtout si l’on vit avec des personnes fragiles (nourrissons, femmes enceintes, personnes âgées…). Si l’on est obligé de sortir, on peut mettre un petit masque chirurgical.

Peut-on soigner la grippe ?

Non, il n’y a rien à faire, car c’est un virus. Les antibiotiques ne fonctionnent donc pas. On ne peut que traiter les symptômes, en prenant des médicaments contre la fièvre, par exemple, ou en s’hydratant au maximum si l’on souffre de courbatures. Sinon, il faut tout simplement rester au lit et se reposer.