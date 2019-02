Combat Booba-Kaaris : une clause «kebab» intégrée au contrat

Quelques jours après l'officialisation du combat opposant les deux rappeurs Booba et Kaaris qui se tiendra au mois de juin en Tunisie, une clause surprenante a été repérée dans les pages du contrat.

En effet, dans le document signé par l'auteur d'«Or Noir» et envoyé à Booba dans la foulée, une mention est faite au kebab que Kaaris s'engage à offrir au Duc de Boulogne. C'est ce qu'ont repéré plusieurs journalistes dans une des «story» du rappeur de Sevran.

On pouvait voir Kaaris signer le contrat dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, ce jeudi.

La clause, au ton particulièrement humoristique, indique que Kaaris offrira à Booba -que ce dernier ressorte de l'octogone vainqueur ou non- un sandwich grec dit «kebab». Très précis, ce passage indique que «le pain sera de type pita» et que «l'artiste BOOBA devra avoir la possibilité de choisir entre plusieurs crudités».

Voici la retranscription complète de cette clause «kebab» :

«Après la représentation scénique, le producteur s’engage – par un consentement libre et éclairé – à offrir à l’autre artiste, à savoir BOOBA, un sandwich grec, intitulé “kebab” (qui signifie viande grillée en langue turc), lequel a été inventé dans les années 1970 par Monsieur Mehmet Aygun, immigré truc à Berlin. Peu important le fait que l’artiste BOOBA perde ou gagne le combat objet de la représentation, le producteur s’engage de manière irrévocable à honorer le financement du dit sandwich grec.

Le dit sandwich dont le pain sera de type pita devra être conformément aux usages en la matière – fourré de viande grillée à la broche et découpée en fine tranche avec des crudités. L’artiste BOOBA devra avoir la possibilité de choisir entre plusieurs sortes de crudités, étant précisé qu’il aura conformément à l’habitus nécessairement la possibilité de savourer de la salade, des tomates et des oignons. L’artiste BOOBA aura la possibilité ou non de bénéficier en accompagnement du sandwich dont il s’agit, de bâtonnets de pomme de terre cuits par friture, plus communément appelés frites. Egalement ce dernier se verra proposer plusieurs types de sauces à titre d’accompagnement.

Pour les besoins des présentes, il est précisé que sera nécessairement disponible une sauce dite samourai laquelle est composée d’un mélange mayonnaise, de ketchup et de sambal ulck (pâte de piments indonésien) ou d’harissa. En sus du sandwich dont s’agit, l’artiste BOOBA pourra également bénéficier de petites saucisses rouges épicées, à base de hachis de viande introduit, à savoir de la merguez. Le dit sandwich et les aliments y afférents devront être servis chaud, à une température conforme aux usages par un ring grill.»

Avec cette clause, Kaaris répond à l'exigence formulée par Booba en janvier. «Par contre j’exige un grec sans frites sauce samouraï supplément merguez pain pita salade tomate oignons. Je le veux servi chaud par une des hôtesses en string après le combat», avait-il écrit sur Instagram.