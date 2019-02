Sainte-Geneviève-des-Bois : 2 nouveaux arbres en hommage à Ilan Halimi ont été plantés

Deux nouveaux arbres à la mémoire d'Ilan Halimi ont été plantés mercredi à Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne), à l'endroit où il avait été retrouvé agonisant le 13 février 2006, après que les précédents ont été profanés..

L'un avait été abattu, l'autre sectionné. Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner s'était rendu sur place lundi en début de soirée, alors que l'on apprenait dans le même temps que les actes antisémites avaient connu une hausse de 74% en France en 2018, passant de 311 en 2017 à 541.

« Ici on plantera des arbres encore plus grands, encore plus beaux ».



À Sainte-Geneviève-des-Bois, en mémoire d’Ilan Halimi. pic.twitter.com/Jy1J2mwpg1

