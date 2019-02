«Parent 1, parent 2» : le texte sur l'école pourrait être modifié

Plutôt que «parent 1, parent 2» sur les formulaires scolaires, entourer les bonnes mentions parmi «père, père, mère, mère»? La co-rapporteure du projet de loi pour une «école de la confiance», Anne-Christine Lang (LREM), compte proposer de réécrire la mesure votée, qui a fait polémique.

Contre l'avis du gouvernement et de la co-rapporteure, qui estimaient qu'une telle mesure ne relevait pas de la loi, l'Assemblée nationale a adopté mardi un amendement d'une députée LREM consacrant l'homoparentalité dans les formulaires scolaires. Ceux-ci devraient ainsi porter les mentions «parent 1 et parent 2» et non plus «père et mère».

Ce vote en première lecture a suscité de vives protestations à droite et à l'extrême droite, ainsi que parmi les mouvements conservateurs, comme la Manif pour tous qui juge le texte «absolument déshumanisant».

Si la FCPE, première fédération de parents d'élèves, s'est félicitée en revanche du vote, l'Association des familles homoparentales (AFDH) a dit craindre «une hiérarchie parentale».

Lors du retour du texte à l'Assemblée en nouvelle lecture, dans quelques semaines, Mme Lang compte déposer un amendement pour une formulation qui «ne blesse personne», a indiqué à l'AFP la députée de Paris, qui doit encore en discuter avec ses collègues de la majorité. Il s'agirait d'entourer la bonne formule parmi «père, père, mère, mère».