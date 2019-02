Européennes : LREM et le RN largement en tête des intentions de vote

Un sondage, réalisé par Ifop-Fiducial pour Paris Match, CNEWS et Sud Radio, révèle les intentions de vote des citoyens aux élections européennes.

La République en Marche (24%) et le Rassemblement national (20%) sont largement en tête des intentions de vote aux élections européennes, pour lesquelles une éventuelle liste «gilets jaunes» s'effondre, selon un sondage Ifop-Fiducial diffusé mardi.

Créditée de 7,5% début janvier, une liste des «Gilets jaunes» ne recueillerait plus que 3% (-4,5 pts) si le scrutin avait lieu dimanche et ne modifierait pas le rapport de forces entre les deux listes de tête.

Dans l'hypothèse sans liste se réclamant des «gilets jaunes», celle de LREM gagne 1 point (par rapport à la précédente enquête début janvier) avec 24% d'intentions de vote et creuse l'écart avec celle du RN qui en perd 1 à 20%, selon cette enquête.

Les Républicains en 3e position

En troisième position, la liste Les Républicains plafonne à 10% (=), devant celles d'Europe Écologie les Verts (9%, +2,5), de La France Insoumise (7,5%, -2), du Parti socialiste (6%, +2) et de Debout la France (6%, -1,5).

Viennent ensuite les listes Générations (3,5%, +1), du PCF (3%, +0,5%), de l'UDI (2%, -1,5), de Résistons de Jean Lassalle (2%, -1) et des Patriotes (1,5, =).

Dans l'hypothèse avec une liste «gilets jaunes», la liste LREM gagne également 1 point (par rapport à la précédente enquête début janvier) à 24%, mais celle du RN progresse de 1,5 point à 20%.

Viennent ensuite les listes LR (10%, =), EELV (8,5%, +2), LFI (7%, =), PS (6%, +1,5) et Debout la France (6%, =). Générations recueillerait 3,5% (+1) et la liste UDI 2,5% (-1). Résistons est à 1,5% (-0,5) et Les Patriotes sont à 1% (-0,5).

L’enquête a été menée par questionnaire auto-administré en ligne du 13 au 15 février 2019, auprès d’un échantillon de 1.367 personnes inscrites sur les listes électorales, selon la méthode des quotas, sur la base d'un échantillon représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.