Le pic de pollution se prolonge en région parisienne

La région parisienne doit connaître un second jour de pic de pollution consécutif ce vendredi 22 février.

L’épisode, qui déclenche la procédure d’information du public, devait s'aggraver très légèrement par rapport à jeudi. Il concerne les particules fines (PM10), principalement émises localement, par le trafic routier et le chauffage résidentiel. Et s'ils ne dépassent pas, eux, le seuil critique, les niveaux de dioxyde d'azote (NO 2 ) sont également très élevés.

Le phénomène est causé par les conditions météo (froid la nuit et chaleur la journée), qui plaque un «couvercle» sur l’Ile-de-France et piège les particules. De plus, le vent est actuellement trop faible pour les disperser les polluants.

En réaction, la mairie de Paris a décidé de prolonger le stationnement résidentiel gratuit ce vendredi. De plus, elle a demandé à la préfecture de police de «prendre des mesures de restrictions de circulation». Le préfet devrait se prononcer sur cette question en fin d'après-midi, mais il avait déjà décidé d’abaisser de 20 km/h la vitesse autorisée sur les autoroutes et voies rapides franciliennes pour ce jeudi.

En raison d’un épisode de pollution atmosphérique, j’ai décidé de rendre gratuit le stationnement résidentiel ce jeudi. J'invite toutes et tous à utiliser en priorité les transports en commun, le vélo, les véhicules partagés ou le covoiturage pour se déplacer. #Paris pic.twitter.com/uOb3PfNEFR — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 20 février 2019

Pour les jours suivants, Airparif «ne prévoit pas de nette amélioration, les niveaux de pollution devraient rester soutenus». D’autres mesures pourraient ainsi être prises par les autorités, à l’instar de la circulation différenciée, qui avait été appliquée en août dernier.