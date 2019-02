Tout savoir sur Crit'Air, la vignette contre la pollution

Obligatoires à Paris et en proche banlieue, tout comme à Lille, sous peine d'amende , les vignettes Crit'Air sont des pastilles distinguant les véhicules les plus propres des plus polluants. Prix, couleurs du macaron… voici ce qu’il faut savoir sur ce dispositif destiné à lutter contre la pollution.

Les véhicules concernés

Les voitures bien entendu, mais aussi les motos, scooters, quads, autobus et cars.

Quel prix coûte la vignette et comment se la procurer ?

Chaque propriétaire de véhicule devra payer de sa poche 4,50 euros. Attention, aucun buraliste ne sera en mesure de vendre la vignette. Pour l’obtenir, il faudra se tourner vers le site certificat-air.gouv.fr en ligne à partir du 1er juillet. Elle sera ensuite expédiée à votre domicile.

Est-elle obligatoire ?

Elle l'est à Paris depuis le 1er juillet 2017. Dans les reste de la France, elle reste facultative. Mais où que l'on habite, il est conseillé de s’en procurer une puisqu’en cas de restrictions de circulation mis en place dans certaines villes lors de gros pics de pollution, seules les véhicules portant certaines vignettes seront autorisés à circuler. Les contrevenants s’exposeront alors à une amende de 3e classe établie à 68 euros (minorée à 45 euros en cas de paiement immédiat, majorée à 180 euros en cas de retard).

Quelle couleur pour quelle vignette ?

Il existe six macarons différents. Crit’Air, la pastille verte et blanche, est dédiée aux véhicules zéro émission 100 % électrique ou hydrogène. La pastille mauve (Crit’Air 1) est réservée aux véhicules essence ou hybride répondant aux normes Euro 5 et Euro 6 (à partir du 1e janvier 2011). La pastille jaune (Crit’Air 2) est destinée aux véhicules essence ou hybride répondant aux normes Euro 4 (du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010) et aux véhicules diesel répondant aux normes Euro 5 et Euro 6 (à partir du 1er janvier 2011). La pastille orange (Crit’Air 3) est dédiée aux véhicules essence ou hybride répondant aux normes Euro 2 et Euro 3 (du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2005) et aux véhicules diesel répondant aux normes Euro 4 (du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010). La pastille marron (Crit’Air 4) est réservée aux véhicules diesel répondant aux normes Euro 3 (du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005). Enfin, la pastille grise (Crit’Air 5) est destinée aux véhicules diesel répondant aux normes Euro 2 (du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000).

Des véhicules peuvent-ils être non-éligibles à l’obtention d’une pastille Crit’Air ?

Absolument. C’est le cas de tous les véhicules essence et diesel immatriculés avant le 31 décembre 1996, catalysés ou non.