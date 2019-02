Loire : Un bébé gorille naît au zoo de Saint-Martin-la-Plaine

Ses allures de punk avec une crête hérissée surmontant sa bouille aux grands yeux étonnés ont de quoi attendrir. Une petite femelle gorille né le 22 janvier au zoo de Saint-Martin-la-Plaine (Loire) est devenu en rien de temps une véritable coqueluche.

L'espèce à laquelle elle appartient se nomme «Gorilla gorilla gorilla» (gorille des plaines de l'Ouest) et est classée en danger critique d'extinction sur la Liste Rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

Sa mère, Gypsy, et son père, Likalé, se comportent en parents exemplaires avec leur bébé. Dès la naissance, le bébé gorille s'accroche à la fourrure de sa mère avec ses pieds et ses mains. Pendant les six premiers mois, il est constamment en contact avec elle et partage son nid. «La petite commencera à se déplacer toute seule vers 18 mois», explique Pierre Thivillon, le directeur du zoo.

Les parents de Gypsy sont toujours pensionnaires du parc qui abrite ainsi trois générations de la même famille... Et treize gorilles en tout, en comptant la petite dernière, qui n'a pas encore été baptisée.