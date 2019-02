Lille : une croix gammée peinte sur le domicile d'un couple de personnes âgées, une plainte déposée

Une croix gammée a été découverte sur la porte d'entrée du domicile d'un couple de personnes âgées, dimanche 24 février, à Lille. Les victimes ont déposé plainte dans la journée.

Le couple vit dans le quartier de Five et n'est pas de confession juive. Le service de nettoyage de la mairie a déjà retiré l'inscription faite au marqueur noir.

«C'est avec un profond dégoût que j'ai découvert la présence d'une inscription antisémite sur le domicile d'un couple lillois. Je condamne cet acte ignoble et adresse mon soutien aux victimes et à toute la communauté juive», a déclaré la maire de Lille Martine Aubry, sur Twitter.

La ville va également porter plainte et se constituer partie civile.

C’est avec un profond dégout que j’ai découvert la présence d’une inscription antisémite sur le domicile d’un couple lillois. Je condamne cet acte ignoble et adresse mon soutien aux victimes et à toute la communauté juive. La Ville porte plainte et se constitue partie civile.

— Martine Aubry (@MartineAubry) 24 février 2019