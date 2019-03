«Attaque terroriste» à la prison de Condé-sur-Sarthe: ce que l'on sait

Un détenu radicalisé a poignardé deux surveillants mardi matin à la prison ultrasécurisée de Condé-sur-Sarthe (Orne), une attaque qualifiée de «terroriste» par la ministre de la Justice Nicole Belloubet. Vers 19h30, l'homme et sa compagne ont été interpellés et blessés pendant l'intervention du Raid. Ils devront être dans les heures à venir mis en examen.

Voici ce que l'on sait sur cette agression.

«Le détenu et sa compagne ont été interpellés par le RAID», a annoncé le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner sur Twitter.

#CondéSurSarthe : le détenu et sa compagne ont été interpellés par le RAID dont je veux saluer le courage, le sang-froid et le professionnalisme.



Une fois encore, nos policiers ont fait honneur à leur uniforme, et à leur devise : « Servir sans faillir ».



Respect et gratitude.

— Christophe Castaner (@CCastaner) 5 mars 2019