«Attaque terroriste» à la prison de Condé-sur-Sarthe : ce que l'on sait

Un détenu radicalisé a poignardé deux surveillants mardi matin à la prison ultrasécurisée de Condé-sur-Sarthe (Orne), une attaque qualifiée de «terroriste» par la ministre de la Justice Nicole Belloubet. Vers 19h30, l'homme a été interpellé à l'issue de l'intervention du Raid. Sa compagne a été tuée.

Voici ce que l'on sait sur cette agression.

Le détenu qui a grièvement blessé deux surveillants à la prison de Condé-sur-Sarthe (Orne) a affirmé «vouloir venger» l'auteur de l'attentat du marché de Noël de Strasbourg, a annoncé mardi soir le procureur de la République de Paris.

«Il est ressorti très vite des premiers témoignages que le détenu, en se jetant sur les surveillants pénitentiaires avait crié Allah Akbar, qu'il disait vouloir venger Chérif Chekatt, l'individu mis en cause dans l'attentat commis à Strasbourg le 12 décembre 2018», a indiqué Rémy Heitz lors d'un point-presse sur place.

«Le détenu et sa compagne ont été interpellés par le RAID», a annoncé le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner sur Twitter.

