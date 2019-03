Etats-Unis : elle gagne 10.000 dollars pour avoir lu son contrat d'assurance en entier

Aux Etats-Unis, une femme a remporté 10.000 dollars (environ 8.900 euros) pour avoir lu les sept pages des conditions générales de son contrat d'assurance-voyage jusqu'au bout.

Donelan Andrews a participé à un concours inédit appelé «Ça vaut la peine de lire», organisé par SquareMouth, un comparateur de contrats d'assurance, basé en Floride.

L' habitante de Thomaston en Géorgie avait fait l'acquisition d'une assurance-voyage sur internet de la société Tin leg, une filiale de SquareMouth alors qu'elle prévoyait de partir à Londres avec des amis.

Lorsqu'elle a reçu son contrat, l'enseignante de 59 ans l'a lu en entier. Elle a eu la surprise de découvrir sur la dernière page une phrase qui disait : «si vous avez lu jusqu'ici, vous êtes l'un des très rares clients de Tin Leg à étudier toute la police d'assurance.» La société proposait ensuite au client de la joindre pour récupérer le gros lot.

L'heureuse gagnante a remporté le concours seulement 23 heures après son lancement.

