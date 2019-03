Clip «pendez les blancs» : le rappeur Nick Conrad condamné à 5.000 euros d’amende avec sursis

Le rappeur Nick Conrad, qui avait suscité une vive polémique en septembre dernier à la sortie de son clip «Pendez les blancs », a été condamné ce mardi 19 novembre à une amende de 5.000 euros avec sursis pour provocation au crime.

Nick Conrad a également été condamné à payer 1.000 euros de dommages et intérêts à chacune des deux associations qui s’étaient portées parties civiles, la Licra (Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme) et l’Agrif (Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l’identité française et chrétienne).

«Incitation à commettre des atteintes à la vie»

Le tribunal correctionnel de Paris a estimé que «les termes de la chanson, accompagnés d’images violentes et brutales, incitent directement l’internaute à commettre des atteintes à la vie sur les personnes de couleur blanche».

«Je rentre dans les crèches, je tue des bébés blancs (…), pendez leurs parents, écartez-les pour passer le temps», chantait notamment Nick Conrad dans le titre «PLB». Le clip de neuf minutes montrait par ailleurs des images particulièrement violentes.

Au tribunal, le rappeur avait réfuté tout racisme et expliqué que la chanson était une forme de dénonciation de la période de l’esclavage.

«Je suis déçu mais le combat va continuer», a réagi Nick Conrad après le verdict, annonçant son intention de faire appel.

Sorti en septembre sur Youtube – il a depuis été supprimé – le clip avait d’abord été repéré par des personnes proches de l’extrême-droite avant de remonter jusqu’au gouvernement.